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Yaralılar taburcu edildi

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile oynayacakları lig müsabakası için Yozgat’a gelirken trafik kazası geçiren Ordu Gençlerbirliği takımının yaralı oyuncularının taburcu edildiği öğrenildi.

Yaralılar taburcu edildi

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile oynayacakları lig müsabakası için Yozgat’a gelirken trafik kazası geçiren Ordu Gençlerbirliği takımının yaralı oyuncularının taburcu edildiği öğrenildi.

03 Aralık 2019 Salı 04:04
Yaralılar taburcu edildi

Kadınlar İkinci Ligi C Grubuna dahil müsabakada Ordu Gençlerbirliği, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oynayacağı müsabaka için Yozgat’a gelirken, Çekerek ilçesinde kaza yaptı. Şarampole devrilen araçta bulunan iki oyuncu Göksu Akyel ve Sinem Aksu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan Feyza Aşık, Ercan Akman, Şura Çetinkaya, Büşra Canbey, Yaren Sarıkaya, Açelya Türkmen, Reyhan Yılmaz, Senem Ekin, Nazlıcan Topuz, Rümeysa Yücetepe, Gülnaz Ok, Doğancan Akman ve Semanur Dalaman ozgat Şehir Hastenesi, Çekerek, Sorgun ve Tokat Zile devlet Hastanelerine kaldırıldı. Bir günü müşade altında tutulan yaralılar dün kaldırıldıkları hastanelerde taburcu edilerek memleketlerine tekrar döndüler.

Son Güncelleme: 02.12.2019 17:54
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