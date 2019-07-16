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Yaprak dökümü erken başladı

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor, geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı tecrübeli teknik direktör Mehmet Kaya ile yolları ayırdı.

Yaprak dökümü erken başladı

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor, geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı tecrübeli teknik direktör Mehmet Kaya ile yolları ayırdı.

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Yaprak dökümü erken başladı

Sezon başlamadan yaprak dökümü başlayan kırmızı siyahlı ekipte yeni teknik direktörlük görevine ise Fatih Kavlak getirildi. Yarın toplanması beklenen Yozgatspor’da 5 oyuncu dışında transfer henüz yapılmazken, yeni teknik direktör Fatih Kavlak ile yapılacak olan görüşmeler sonrasında transfer politikasında yol haritası çizilecek. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, daha önce Mehmet Kaya ile anlaştıklarını, ancak gelinen noktada kulübün prensiplerinin çok daha önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Kulübün genel prensipleri ile ilgili, mali yapısıyla ilgili bir takım anlaşmazlıkların ortaya çıktığını vurgulayan Arslan, yollarını dost kalarak ayırdıklarını, kendisine de Yozgat’a göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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