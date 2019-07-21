Yaprak dökümü devam ediyor

Daha önce teknik direktör Mustafa Kaya ve Veli Akbulut takımdan ayrıldıklarını açıklamışlardı. Hafta sonu ise büyük umutlarla transfer olan Fırat Demir, Muhammed Mustafa Doğan ve Cengiz Karaaslan da takımdan ayrıldığını açıklayan diğer isimler oldu. İlk önce kaleci Cengiz Karaaslan takımdan ayrıldığını duyururken, ardından solbek mevkiinde oynayan Muhammed Mustafa Doğan takımdan ayrıldı. Dün ise Fırat Demir Yozgatspor ile bazı anlaşmazlıklar sonucunda ayrıldığı bildirildi.

