Voleybolda Şefaatli Şampiyon

Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Spor Salon’unda oynanan Voleybol il birinciliğinde Şefaatli Yavuz Sultan Selim Orta Okulu ile Sorgun Belencuma Fakılı Orta Okulu karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka sonrasında rakibini yenen Şefaatli Yavuz Sultan Selim Orta Okulu Yozgat şampiyonu oldu. Müsabaka sonrasında düzenlenen kupa ve madalya töreninde ilk iki sırayı alan takımlar kupa ve madalyalarını alırken, Şefaatli Yavuz Sultan Selim Orta Okulu Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek.