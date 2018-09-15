Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531

Voleybolda hazırlıklara devam

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, sezon öncesi hazırlıklarına Antrenör Ümit Terzi ve yardımcısı Fikri Ağan gözetiminde ilçedeki spor salonunda sürdürüyor.

Voleybolda hazırlıklara devam

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, sezon öncesi hazırlıklarına Antrenör Ümit Terzi ve yardımcısı Fikri Ağan gözetiminde ilçedeki spor salonunda sürdürüyor.

15 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
12 Okunma
Voleybolda hazırlıklara devam

Antrenör Terzi, Sorgun Belediyespor’un, kuruluşunun ilk yılında bir üst lige çıkma başarısı göstermiş bir takım olduğunu hatırlattı. Terzi, yeni sezon öncesinde Sorgun’da günde çift idman yaparak, hazırlıkları sürdürdüklerini kaydetti. Terzi, hazırlıkların 19 Eylül tarihine kadar devam edeceğini, daha sonra Alanya’da 20-25 Eylül tarihlerinde bir kamp planladıklarını anlattı. Terzi, ‘’Alanya’da daha çok hazırlık maçları oynayarak, takımınızın maç eksiğini göreceğiz’’ dedi.
Sorgun Belediyespor Voleybol takımında kampa katılan 12 oyuncuya Bulgaristan uyruklu Zhulien Dignov Georgiev de katılarak, çalışmalara başladı. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Genç Kaleci milli oldu
Genç Kaleci milli oldu
Efsane sahalara döndü
Efsane sahalara döndü
Yarın Toplanıyorlar
Yarın Toplanıyorlar
Kayaalp, Milli takım kampında
Kayaalp, Milli takım kampında
HEYECAN BAŞLIYOR
HEYECAN BAŞLIYOR
Yozgatspor Lige yöneldi
Yozgatspor Lige yöneldi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim