Voleybolda hazırlıklara devam

Antrenör Terzi, Sorgun Belediyespor’un, kuruluşunun ilk yılında bir üst lige çıkma başarısı göstermiş bir takım olduğunu hatırlattı. Terzi, yeni sezon öncesinde Sorgun’da günde çift idman yaparak, hazırlıkları sürdürdüklerini kaydetti. Terzi, hazırlıkların 19 Eylül tarihine kadar devam edeceğini, daha sonra Alanya’da 20-25 Eylül tarihlerinde bir kamp planladıklarını anlattı. Terzi, ‘’Alanya’da daha çok hazırlık maçları oynayarak, takımınızın maç eksiğini göreceğiz’’ dedi.

Sorgun Belediyespor Voleybol takımında kampa katılan 12 oyuncuya Bulgaristan uyruklu Zhulien Dignov Georgiev de katılarak, çalışmalara başladı.

