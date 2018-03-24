Voleybolculardan teşekkür

Sorgun Belediyesporlu oyuncular sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada takımlarının normal lig sezonunu 2. sırada, yarı final Play-Off grubunu 2. Sırada bitirdiklerini hatırlatarak, ‘’Final grubunu ise hiç set kaybetmeden lider olarak tamamladık ve TVF 1. Lige yükseldik. Sezon boyunca desteklerinden ötürü, Sorgun Belediye Başkanımız Ahmet Şimşek’e, Kulüp Başkanımız Hikmet Vural’a, Kulüp Yöneticilerimiz Nihat Künbetli ve Fatih Çilibiş’e bize inanan ve desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz’’ dediler.