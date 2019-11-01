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Voleybolcular üzgün

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, ligin ilk iki haftasında aldığı kötü sonuçlardan dolayı üzgün.

Voleybolcular üzgün

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, ligin ilk iki haftasında aldığı kötü sonuçlardan dolayı üzgün.

01 Kasım 2019 Cuma 04:04
Voleybolcular üzgün

Sorgun Belediyespor Voleybol takımı Antrenörü Bahadır Aksoy, ligin ilk iki haftalık bölümünde çok güçlü rakipler ile karşılaştıklarını ve iyi oynamalarına karşılık mağlup olmaktan kurtulamadıklarını söyledi. yenildikleri iki müsabakada da setleri 2 sayılık farklarla kaybettiklerini dile getiren Aksoy, ‘’Artık kaybettiğimiz maçlar geride kaldı. Ara vermeden Pazar günü konuk edeceğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka hazırlıklarına başladık. Pazar günü taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak rakibimizi Sorgun’dan puansız göndermek istiyoruz. Oyuncularımız sahada iyi mücadele ediyorlar ancak bir türlü istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakası bizim için bir çıkış olur inşallah ve rakibimizi yenerek moral buluruz’’ dedi.

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Voleybolcular üzgünAXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi’nde
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