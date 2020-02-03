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Voleybolcular kendine geldi

VOLOYBEL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Mücadele Eden Sorgun Belediyespor konuk ettiği Arhavi Voleybolspor takımını 3-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra galibiyet aldı.

Voleybolcular kendine geldi

VOLOYBEL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Mücadele Eden Sorgun Belediyespor konuk ettiği Arhavi Voleybolspor takımını 3-0 mağlup ederek uzun bir aradan sonra galibiyet aldı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:03
Voleybolcular kendine geldi

 Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada rakibine set şansı tanımayan sarı siyahlı ekip, sahadan 3-0 galibiyet ile ayrıldı. Ligin ikinci yarısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan ve aldığı üst üste mağlubiyetler ile düşme potasına giren sarı siyahlı ekip Arhavi Voleybolspor karşısında aldığı galibiyet ile rahat bir nefes aldı. Rakibine göre çok üstün bir oyun ortaya koyan Sorgun Belediyespor, müsabakanın ilk setini 25-13 önde tamamlarken, ikinci seti 25-22 üçüncü seti 25-18 önde tamamladı. müsabakayı 3-0 kazanan sarı siyahlı ekip puan cetvelinde 9’uncu sıraya yükseldi. 

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Voleybolcular Kendine Geldi
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