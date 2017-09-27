Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102765
ALTIN
148.476
DOLAR
3.5792
STERLİN
4.7980
EURO
4.2029

-Voleybolcular iddialı

SORGUN Belediyespor Erkek Voleybol takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, hedefini birinci lige terfi olarak belirledi.

-Voleybolcular iddialı

SORGUN Belediyespor Erkek Voleybol takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, hedefini birinci lige terfi olarak belirledi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
35 Okunma
-Voleybolcular iddialı

Sarı siyahlı kulübün Başkanı Hikmet Vural, Voleybol takımının 2’inci Lig 3’üncü Grupta mücadele vereceğini belirterek, ligdeki ilk karşılaşmanın 22 Ekim tarihinde Sorgun’da Çorum Belediyespor ile oynayacaklarını söyledi. Başkan Vural, ‘’Grubumuzda Çorum Belediyespor, Sungurlu Belediye, Erzurum Spor Lisesi, Gümüşhane Telekom, Ordu Anadolu İmam Hatip, Orduspor, Bafra Belediye, Belediye Plevne takımları bulunuyor. Kadromuza yeni yetenekli isimler dahil ettik. İnanıyorum ki oluşturduğumuz kadromuz grubumuzda başarılı olup bir üst lige çıkacaktır. Takımımız hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Amatörlerde heyecan başlıyor
Amatörlerde heyecan başlıyor
-Kötü başladık
-Kötü başladık
-Zirvedeki 4’lü
-Zirvedeki 4’lü
-Kazanırsak rahatlarız
-Kazanırsak rahatlarız
-Gitti Omar, Geldi Mustafa
-Gitti Omar, Geldi Mustafa
Bozok’ta 7 imza
Bozok’ta 7 imza
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim