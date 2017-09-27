-Voleybolcular iddialı

Sarı siyahlı kulübün Başkanı Hikmet Vural, Voleybol takımının 2’inci Lig 3’üncü Grupta mücadele vereceğini belirterek, ligdeki ilk karşılaşmanın 22 Ekim tarihinde Sorgun’da Çorum Belediyespor ile oynayacaklarını söyledi. Başkan Vural, ‘’Grubumuzda Çorum Belediyespor, Sungurlu Belediye, Erzurum Spor Lisesi, Gümüşhane Telekom, Ordu Anadolu İmam Hatip, Orduspor, Bafra Belediye, Belediye Plevne takımları bulunuyor. Kadromuza yeni yetenekli isimler dahil ettik. İnanıyorum ki oluşturduğumuz kadromuz grubumuzda başarılı olup bir üst lige çıkacaktır. Takımımız hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor’’ dedi.