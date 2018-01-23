Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117235
ALTIN
161.959
DOLAR
3.7784
STERLİN
5.2799
EURO
4.6204

Voleybolcular Erzurum’a yöneldi

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, bir haftalık izinin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak Erzurum Spor Lisesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Voleybolcular Erzurum’a yöneldi

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, bir haftalık izinin ardından dün kendi tesislerinde toplanarak Erzurum Spor Lisesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

23 Ocak 2018 Salı 07:00
9 Okunma
Voleybolcular Erzurum’a yöneldi

Antrenör Soner Arslan gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışmalara başlayan sarı siyahlı ekipte eksik yada sakat oyuncu bulunmuyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, Orduspor’un ligden çekilmesi deneğiyle haftayı maç yapmadan geçirmek zorunda kaldıklarını dile getiren Arslan, ‘’Bu nedenle oyuncularımızın bir kısmına izin verdik. İzin süreleri dün bitti ve kendi tesislerimizde toplanarak hafta sonu oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Ligde bir mağlubiyet ile zirve yarışımızı sürdürüyoruz. Ligin ikinci yarısını ile birlikte üst üste iki galibiyet aldık, bu galibiyet serimizi Erzurum Spor Lisesi karşısında da sürdürmek istiyoruz’’ dedi.

Erzurum Spor Lisesi ile oynayacakları müsabakaya çok iyi bir şekilde tam kadro hazırlanacaklarını dile getiren genç Antrenör, ‘’Sakat yada cezalı oyuncumuz yok. Tam kadro Erzurum Spor Lisesi ile oynayacağımız müsabakaya hazırlanıyoruz. Rakibimizin puan cetvelindeki durumu kimseyi aldatmasın. Ligin güçlü ekiplerinden birine karşı oynayacağız ve bu müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 22.01.2018 17:55
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOKSPOR’DA LİG HAZIRLIĞI
BOZOKSPOR’DA LİG HAZIRLIĞI
Şefaatli’de Dündar dönemi
Şefaatli’de Dündar dönemi
Sorgun kendinden emin
Sorgun kendinden emin
Zirvede değişen bir şey yok
Zirvede değişen bir şey yok
OYUN SEVİNDİRDİ
OYUN SEVİNDİRDİ
Perşembe toplanıyor
Perşembe toplanıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim