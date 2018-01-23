Voleybolcular Erzurum’a yöneldi

Antrenör Soner Arslan gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışmalara başlayan sarı siyahlı ekipte eksik yada sakat oyuncu bulunmuyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, Orduspor’un ligden çekilmesi deneğiyle haftayı maç yapmadan geçirmek zorunda kaldıklarını dile getiren Arslan, ‘’Bu nedenle oyuncularımızın bir kısmına izin verdik. İzin süreleri dün bitti ve kendi tesislerimizde toplanarak hafta sonu oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Ligde bir mağlubiyet ile zirve yarışımızı sürdürüyoruz. Ligin ikinci yarısını ile birlikte üst üste iki galibiyet aldık, bu galibiyet serimizi Erzurum Spor Lisesi karşısında da sürdürmek istiyoruz’’ dedi.

Erzurum Spor Lisesi ile oynayacakları müsabakaya çok iyi bir şekilde tam kadro hazırlanacaklarını dile getiren genç Antrenör, ‘’Sakat yada cezalı oyuncumuz yok. Tam kadro Erzurum Spor Lisesi ile oynayacağımız müsabakaya hazırlanıyoruz. Rakibimizin puan cetvelindeki durumu kimseyi aldatmasın. Ligin güçlü ekiplerinden birine karşı oynayacağız ve bu müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.