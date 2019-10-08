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VOLEYBOLCULAR DURMUYOR

VOLEYBOL Efeler Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor, lig hazırlıklarını sürdürürken, hafta sonu iki hazırlık müsabakası oynadı.

VOLEYBOLCULAR DURMUYOR

VOLEYBOL Efeler Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor, lig hazırlıklarını sürdürürken, hafta sonu iki hazırlık müsabakası oynadı.

08 Ekim 2019 Salı 00:00
VOLEYBOLCULAR DURMUYOR

Sorgun Spor Salon’unda Efeler Ligi takımlarından Arhavi Belediyespor ile karşı karşıya gelen Sorgun Belediyespor gösterdiği performans ile lig öncesinde umut verdi. 4’er set üzerinden oynanan hazırlık müsabakalarının ikisi de 2-2 berabere tamamlandı. İlk gün oynan hazırlık müsabakasında birinci seti Sorgun Belediyespor 31-29 kazanırken, ikinci seti 27-29 kaybetti. Üçüncü seti 25-15 kazanan sarı siyahlı ekip son seti ise 13-25 kaybederek müsabakayı 2-2 tamamladı. İkinci gün ise birinci seti 25-20 ikinci seti ise 25-23 kaybeden Sorgun Belediyespor müsabakada 2-0 geriye düştü. Üçüncü seti 25-22 dördüncü seti ise 25-20 kazanarak sahadan 2-2 berabere ayrıldı. 

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VOLEYBOLCULAR DURMUYORVOLEYBOL Efeler Ligi
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