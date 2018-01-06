Voleybolcular Çorum yolcusu

Antrenör Soner Arslan gözetiminde çalışmalarını bu gün tamamlayacak olan sarı siyahlı ekipte tek hedef deplasmanda galip gelmek. Antrenör Soner Arslan, yarın deplasmanda Çorum Belediye Gençlikspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü rakiplerini yenerek ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Arslan, ‘’Hafta başından bu güne kadar Çorum Belediye Gençlikspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimizi deplasmanda yeneceğimize inanıyorum. Rakibimiz de üst sıralara tırmanıp ilk iki takım arasına girme şansını sürdürmek için bizi yenmek durumundalar. İki takım içinde çok zor olacak olan müsabakayı tecrübeli olan, soğuk kanlı davranan tarafın kazanacağını düşünüyorum. Bizim kadromuzda bu atmosferi kaldıracak bir çok tecrübeli oyuncu bulunuyor. Bu nedenle güçlü rakibimizi deplasmanda yenebilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum’’ dedi.