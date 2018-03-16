Voleybolcular Burdur’da

Bugün başlayacak olan ANALİG Voleybol yarı final müsabakalarında Yozgat ile birlikte Mersin, Karaman, Adana, Hatay, Antalya, Osmaniye, Ankara, Kırıkkale, Konya, Kayseri ve Nevşehir takımları final müsabakalarına kalabilmek için çaba gösterecek. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü İhsan Arslan, bu gün başlayacak olan kızlar Voleybol yarı final müsabakalarında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Güçlü rakiplere karşı mücadele edecekleri müsabakalarda kendi gruplarından çıkarak Türkiye finallerine kalmayı amaçladıklarını dile getiren Arslan, ‘’İyi bir ekibimiz var ve yarı final müsabakalarında başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Bu müsabakalara arkadaşlarımızla birlikte çok iyi hazırlandık Burdur’da Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğimize ve istediğimiz sonuçları alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.