Voleybolcular Arkas’ı bekliyor

Ligin ilk haftasında deplasmanda Spor Toto takımına 3-1 mağlup olan sarı siyahlı ekip ara vermeden Arkasspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlamışlardı. Dün Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun’da son taktik antrenmanını yapan sarı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye koyuldu. Bugün Sorgun Spor Salon’unda saat 14.00’da Arkasspor’u konuk edecek olan Sorgun Belediyespor, ilk haftayı galibiyet ile kapatan rakibini yenerek kendi sahasında seyircisi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Sorgun Belediyespor Voleybol takımı Antrenörü Bahadır Aksoy, lige kötü bir başlangıç yapmalarına karşılık bugün konuk edecekleri Arkasspor’u mağlup ederek ilk haftadaki aldıkları mağlubiyeti telafi etmek istediklerini söyledi. İyi bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Aksoy, ‘’Bugün ilk defa resmi bir müsabakada taraftarımızın karşısına çıkacağız. Rakibimiz ligin güçlü ekiplerinden ve lige galibiyet ile başlayan bir takım. Biz de Sorgun Belediyespor olarak iyi bir ekip oluşturduk. Güçlü rakibimizi bugün taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenip, taraftarımıza galibiyet ile merhaba demek istiyoruz’’ dedi.