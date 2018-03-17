Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144

Voleybolcular Adıyaman’da

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Play-Off final grubunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Sorgun Belediyespor, Adıyaman’a gitti.

Voleybolcular Adıyaman’da

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Play-Off final grubunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Sorgun Belediyespor, Adıyaman’a gitti.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
1 Okunma
Voleybolcular Adıyaman’da

Yarın Adıyaman’ın ev sahipliğinde başlayacak olan Voleybol Erkekler İkinci Lig’i Play-Off Final Gurubu müsabakalarına katılmak üzere Adıyaman’a giden Sorgun Belediyespor bu gün Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını yaparak kampa girecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, yaklaşık bir haftadır hazırlıklarını sürdürdükleri final grubu müsabakalarının yarın itibariyle başlayacağını söyledi. İkinci Lig’in en güçlü ekiplerinin yer aldığı final grubunda yarın ilk müsabakalarına çıkacaklarını hatırlatan Arslan, ‘’Final müsabakalarının ilk gününde tanıdık bir rakip ile karşılaşacağız. Kendi grubumuzu lider olarak tamamlayan Sungurlu Belediyespor ile çok zor bir müsabaka oynayacağız. Güçlü rakibimizi yenerek final müsabakalarına moralli başlamak istiyoruz. İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakadan umarım galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz. Final müsabakalarına çok iyi hazırlandık ve Birinci Lig’i çıkmak istiyoruz. Hedefimize sadece üç maç kaldı. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SORGUN BELEDiYE ŞAMPiYON
SORGUN BELEDiYE ŞAMPiYON
Tekvando müsabakaları başladı
Tekvando müsabakaları başladı
Engelliler Çarşamba yolcusu
Engelliler Çarşamba yolcusu
Hentbolcular İstanbul’u bekliyor
Hentbolcular İstanbul’u bekliyor
YOZGATSPOR HAZIR
YOZGATSPOR HAZIR
BU MAÇ KAÇAR MI?
BU MAÇ KAÇAR MI?

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim