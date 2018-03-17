Voleybolcular Adıyaman’da

Yarın Adıyaman’ın ev sahipliğinde başlayacak olan Voleybol Erkekler İkinci Lig’i Play-Off Final Gurubu müsabakalarına katılmak üzere Adıyaman’a giden Sorgun Belediyespor bu gün Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını yaparak kampa girecek. Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, yaklaşık bir haftadır hazırlıklarını sürdürdükleri final grubu müsabakalarının yarın itibariyle başlayacağını söyledi. İkinci Lig’in en güçlü ekiplerinin yer aldığı final grubunda yarın ilk müsabakalarına çıkacaklarını hatırlatan Arslan, ‘’Final müsabakalarının ilk gününde tanıdık bir rakip ile karşılaşacağız. Kendi grubumuzu lider olarak tamamlayan Sungurlu Belediyespor ile çok zor bir müsabaka oynayacağız. Güçlü rakibimizi yenerek final müsabakalarına moralli başlamak istiyoruz. İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakadan umarım galibiyet ile ayrılan taraf biz oluruz. Final müsabakalarına çok iyi hazırlandık ve Birinci Lig’i çıkmak istiyoruz. Hedefimize sadece üç maç kaldı. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur’’ dedi.