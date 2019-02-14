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Voleybola Sorgun damgası

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol Birinci Ligi’nde mücadele veren Sorgun Belediyespor’un başarıları okul sporlarına da yansıdı.

Voleybola Sorgun damgası

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol Birinci Ligi’nde mücadele veren Sorgun Belediyespor’un başarıları okul sporlarına da yansıdı.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Voleybola Sorgun damgası

Gelecekte sarı siyahlı ekip formasını giymek isteyen minikler ve gençler, katıldıkları okul sporları müsabakalarında elde ettikleri derecelerle umut verdi. Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu yıldız erkek takımı Yozgat’ta yapılan müsabakalarda birincilik elde etti. Beden Eğitimi öğretmenleri Semra Erdoğdu ve Kürşat Ekinci gözetiminde çalışan voleybolcular, Türkiye şampiyonası elemelerinde de başarılı olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. 

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