Voleybol Takımı’na moral

Bir otelde verilen yemek öncesi konuşan iş insanı Salih Ericyas, Sorgun gibi bir ilçeden Avrupa'nın beş büyük ligi, Türkiye'nin de voleybolda en büyük ligine bir takımın çıkmasından çok büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Sorgun Belediyespor'un böyle bir ligde mücadele etmesinin hem ilçe hem il için büyük bir reklam vesilesi olduğunu aktaran Erciyas, " Burada Galatasaray, Fenerbahçe, Arkas, Ziraat Bankası ve bunun gibi bir çok dünyaca ünlü takımı misafir etmek bizleri çok sevindirecektir. Bize düşen de bu takıma sahip çıkmaktır ve sonun kadar takımımızın yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Yemekte Sorgun Belediyespor Koçu Bahadır Aksoy, takımı ilk 8 içine sokacağı vaadinde bulunarak Yozgat'ın yöresel yemeklerinden olan testi kebabının testisini kırdı.Yemeğe, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, Voleybol Şubesi Sorumlusu Kazım Ergün, Durak Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kaygusuz, teknik kadro ve oyuncular katıldı.

