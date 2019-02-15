VEKiLLERDEN DESTEK

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde liderliğini sürdüren Yozgat Bozokspor da kulp başkanı Cenker Doğan ve Basın Sözcüsü Çetin Mermertaş, Anayasa Komisyonu Başkanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’i makamında ziyaret ederek, forma hediye ettiler.

ASIL HEDEFİMİZ ALT YAPI

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Anayasa Komisyonu Başkanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Bozokspor yönetimi takım ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cenker Doğan, altı yıllık bir geçmişe sahip olduklarını ve bu süre içerisinde Süper Lig’de de mücadele verdiklerini aktardı. Bu sezonda tekrar Süper Lig hedefinde olduklarının altını çizen Doğan, “Bizim asıl hedefimiz geleceğe yönelik projelerimizi hayata geçirmektir. Özellikle altyapıya yönelik takımlarımızı Yozgatlı gençlerden oluşturup, kısa, orta ve uzun vadede A takım kadrosuna dahil etmek istiyoruz" dedi.

Kulüp olarak maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Doğan, kurdukları hentbol akademisinde yaklaşık 200 çocuğa eğitim verdiklerini dile getirdi. Doğan, “Bu çocuklarımıza sportif eğitimlerin yanı sıra yabancı dil eğitimi de vereceğiz. A Takım kadromuzda bulunan yabancı oyuncularımız yaş gruplarındaki çocuklarımızı eğitiyor. Bu çocuklarımız iyi bir alt yapı eğitimi alacaklar” diye konuştu.

Doğan, akademinin resmi açılışını önümüzdeki günlerde yapacaklarını ifade etti.

BOZDAĞ’DAN DESTEK SÖZÜ

Anayasa Komisyonu Başkanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, spor alanında yapılan fedakarca çalışmaların karşılığının alınacağına inandığını belirtti. Takımın ligde lider olarak yoluna devam etmesinin kendisini son derece memnun ettiğine değinen Bozdağ, “Yozgat’ta sporun gelişmesi için elimizi taşın altına koyacağız. Takımımıza maddi ve manevi yapılması gereken ne varsa yerine getireceğiz. Bu konuda takımın her zaman yanında yer alacağımın bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ta spor alt yapısına önem verilmesinin de ilerisi için önemli olduğuna değinen Bozdağ, oluşturulan akademinin amacına ulaşması için de kamu kurumlarının ortak çalışma içerisine girmesi gerektiğini vurguladı. Yozgat’ta eksikliği hissedilen tesis sorununun da giderilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

SEDEF: TAKIMIN MANEVİ BAŞKANIYIM

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ise Yozgat Bozokspor’un ligdeki durumundan son derece mutlu olduğunu vurguladı. Yozgat Bozokspor’un kuruluşunda manevi başkanlığını yaptığını dile getiren Sedef, takıma destek noktasında ellerinden gelen gayreti yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

BAŞER: SPOR SALONU YAPILACAK

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise Yozgat Bozokspor’u yakından takip ettiğinin altını çizerek, hak ettiği Süper Lige çıkacağına inandığını anlattı. Yozgat Bozokspor’un zaman zaman maçlarını takip etme fırsatı bulduğuna değinen Başer, “Bozokspor, Yozgat’ın salon sporlarında gelişimi için bir kapı aralamıştır. Spor Salonu konusundaki eksikliği gün yüzüne çıkarmıştır. Yozgat’a ihtiyaçları karşılayan bir spor salonu yapılması için de proje çalışmalarına başlanacaktır. Artık Yozgat’a ulusal düzeyde müsabakaların getirilmesini istiyoruz” dedi.

Ziyaretler sonrasında Yozgat Milletvekillerine forma hediye edildi.

