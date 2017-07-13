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‘Vefa’ ekibi ilçelerde!

Bölgesel Amatör Ligde bu sezon şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK’ya destek amacıyla başlatılan kampanya devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor’un ‘Vefa yılında dokunuş’ projesine her geçen gün destek büyüyor. 

‘Vefa’ ekibi ilçelerde!

Bölgesel Amatör Ligde bu sezon şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK’ya destek amacıyla başlatılan kampanya devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor’un ‘Vefa yılında dokunuş’ projesine her geçen gün destek büyüyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
13 Temmuz 2017 Perşembe 07:07
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‘Vefa’ ekibi ilçelerde!

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çocukların bayramlıklarını alabilmek adına başlatılan dokunuş projesi ekibinin önderliğinde hayata geçirilen ‘Vefa yılında dokunuş’ projesine ilçelerde devam edildi.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz’ın ilk olarak katılım gösterdikleri kampanyaya ilçe belediye başkanları da destek verdi.
Dokunuş ekibi önceki gün Sarıkaya, Akdağmadeni ve Kadışehri Belediye başkanları ile bir araya gelerek kırmızı siyahlı takım için destek aldılar.
 İlçe Belediye Başkanları Yozgatspor’un profesyonel ligde mücadele etmesinin tüm şehir çok önemli olduğu konusunda hemfikir olurken, kırmızı siyahlılar için gereken bütün desteği verecekleri yönünde açıklama yaptılar.
“YOZGATSPOR’UN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ” 
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel geçmiş yıllarda olduğu gibi hala sıkı bir Yozgatspor taraftarı olduğunu dile getirdi. 
Kırmızı siyahlı takımın üst liglere çıkması için Sarıkaya Belediyesi olarak gerekli bütün desteği sağlayacaklarını belirten Açıkel ilk adım olarak dokunuş ekibinin ziyaretinde “Vefa kartı” alarak kampanyaya destek oldu.
“ESKİ GÜNLERİ ÖZLEMLE BEKLİYORUZ” 
Öğrencilik yıllarında İstanbul’da bulunduğunu fakat bu yıllar içerisinde Yozgatspor’un ne bir deplasman nede Yozgat’ta oynadığı karşılaşmaları kaçırmadığını dile getiren Açıkel, “Kırmızı siyahlı forma ve o şanlı arma her Yozgatlının vazgeçilmez sevdasıdır. Öğrencilik yıllarımda dahi bu sevdadan vazgeçemedim. Yozgatspor nerede biz oradaydık. O zamanlarda Yozgatspor için kenetlenmiş bir şehir vardı. Bu günlerde bu ruhu tekrar yakalarsak bulunduğumuz ligden üst liglere çıkmanın en büyük adımını atmış oluruz” dedi.
VALİ YURTNAÇ YAZI GÖNDERDİ
Öte yandan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kamu kurumlarının Yozgatspor’a destek olunması için yazı gönderdi.
Bir şehrin futbol takımının o şehre hem tanıtım hem de sosyal hareketlilik sağlayacağına vurgu yapan Vali Yurtnaç, başlatılan çalışmalara destek olunmasını istedi.
Vali Yurtnaç imzasıyla gönderilen yazıda şu görüşlere yer verildi:
“Bu çerçevede Bölgesel Amatör Lig’de bulunan Yozgatspor’un profesyonel lige çıkarılması için gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir.
Gönüllülük esasına göre Valiliğimiz koordinesinde ‘Yozgatspor’a Destek Adımı’ adı altında bir kampanya başlatılmıştır.
Kurumlar il genelinde, hem çalışma alanında hem de kurum çalışanları arasından hesap numarası yazılan Yozgat Valiliği Spora Yardım hesabına 30 Ağustos 2017 tarihine kadar katkıda bulunmaları, halkın da desteğinin alınmasına vesile olacaktır.” 
 

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