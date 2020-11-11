VALi MORALi

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eten Yozgatspor’un yarın Belediye Kütahspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanı izleyen Yozgat Valisi Ziya Polat antrenman sonrasında kırmızı siyahlı oyuncular ile bir süre sohbettik ettikten sonra yarın Belediye Kütahyaspor ile oynayacakları müsabakada başarı dileğinde bulundu. Daha sonra Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımının Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen antrenmanına katılan Vali Polat, burada da kızlar ile bir süre sohbet ettikten sonra başarı dileğinde bulundu. Vali Polat her iki takım oyuncularına da tatlı ikramında bulundu.