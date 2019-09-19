Vali Çakır’dan moral

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen dünya güreş şampiyonasında Yozgat’ı temsil eden iki güreşçi olan Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel’in müsabakalarını izlemek ve onlara moral vermek amacıyla Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kazakistan Başkenti Nur Sultan’a gitti. Atakan Yüksel ve Rıza Kayaalp’ın müsabakalarını tribünden izleyen Vali Çakır, iki güreşçiye de başarı dileğinde bulundu.

Yozgat Valisi Kadir Çakır Rıza Kayaalp’ın dün Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da çıktığı dünya şampiyonası final müsabakasını da izledi. Başarılı güreşçi Rıza Kayaalp’ın Kübalı Oscar Pino Hınds’i yenmesinin ardından 4’üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşmasının mutluluğuna ortak olan Vali Kadir Çakır, müsabaka sonrasında Rıza Kayaalp’in yanına giderek milli güreşçiyi tebrik etti. Çakır, Rıza Kayaalp Yozgat’ın gururu olduğunu ve kendilerini elde ettiği 4’üncü şampiyonluk ile mutlu ettiğini söyledi. Vali Çakır, İnşallah Yozgat’tan yeni Rızaların yetişeceğine inandığını belirterek kendilerine bu büyük mutluluğun yaşatan Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp’e teşekkür etti.