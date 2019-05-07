Üçüncü Lige dört bilet

2018 -2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2018- 2019 sezonunun tamamlanmasıyla 1. Kademeden 4, 2. Kademeden 3, 3.Kademeden 2 olmak üzere toplam 9 takım TFF 3. Lig'e çıkacak. Bucak Belediye OğuzhanSpor, Somaspor arasında oynanan ve normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatma dakikalarının ardından 2-1 kazanan Somaspor, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Almedağspor Modafenspor müsabakasını 1 - 0 kazanan Modafenspor, TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazanan bir başka kulüp oldu. Kelkit Belediye Hürriyetspor Yozgatspor arasında oynanan müsabakayı penaltı atışları sonrasında 4-3 kazanan Kelkit Belediye Hürriyetspor ve Akşehirspor’u penaltı atışları sonrasında yenen Aksarayspor TFF 3. Lig'e yükselen diğer takımlar oldu. Elenen takımlardan Yozgatspor, Akşehirspor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor Belediye Demircespor ile bay çeken üç takımdan Ağrıspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşı karşıya gelecek.