U16 Grup müsabakaları Yozgat’ta

Müsabakalar 6’şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 05 - 08 Nisan tarihlerinde, 4’er takımlı 4 grupta ise 06 – 08 Nisan tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak. Yozgat ile birlikte İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bolu, Balıkesir, Düzce, Aydın, Muğla (Fethiye), Uşak, Osmaniye, Adana, Kayseri, Çorum, Karabük, Ordu, Giresun, Bayburt ve Batman grup merkezlerinde oynanacak 1.kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak takımlar bir üst tura yükselecek.

Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan U16 grup müsabakalarına Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Çorum takımları katılacak.