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U15 Müsabakaları başladı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U15 Türkiye şampiyonası Birinci kademe müsabakaları yarın oynanacak olan final ile tamamlanacak.

U15 Müsabakaları başladı

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U15 Türkiye şampiyonası Birinci kademe müsabakaları yarın oynanacak olan final ile tamamlanacak.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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U15 Müsabakaları başladı

Ankara Elmadağ Belediyespor, Ankara Yaşamkent İlkerspor, Nevşehirspor, Sivas Sağlıkspor, Çorum Gençlerbirliği ve Amasya Özel İdarespor olmak üzere 6 takımın mücadelesi ile başlayan müsabakalarda 6 takım 3’erli iki gruba ayrıldı. Kendi gruplarını birinci sırada tamamlayan iki takım ise yarın final müsabakasına çıkacak. Müsabakayı kazanan takım ise Türkiye Şampiyonası ikinci tur müsabakalarına yükselmeye hak kazanacak. 

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