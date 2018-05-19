U15 Müsabakaları başladı

Ankara Elmadağ Belediyespor, Ankara Yaşamkent İlkerspor, Nevşehirspor, Sivas Sağlıkspor, Çorum Gençlerbirliği ve Amasya Özel İdarespor olmak üzere 6 takımın mücadelesi ile başlayan müsabakalarda 6 takım 3’erli iki gruba ayrıldı. Kendi gruplarını birinci sırada tamamlayan iki takım ise yarın final müsabakasına çıkacak. Müsabakayı kazanan takım ise Türkiye Şampiyonası ikinci tur müsabakalarına yükselmeye hak kazanacak.