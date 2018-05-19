U15 Müsabakaları başladı

Ankara Elmadağ Belediyespor, Ankara Yaşamkent İlkerspor, Nevşehirspor, Sivas Sağlıkspor, Çorum Gençlerbirliği ve Amasya Özel İdarespor olmak üzere 6 takımın mücadelesi ile başlayan müsabakalarda 6 takım 3’erli iki gruba ayrıldı. Kendi gruplarını birinci sırada tamamlayan iki takım ise yarın final müsabakasına çıkacak. Müsabakayı kazanan takım ise Türkiye Şampiyonası ikinci tur müsabakalarına yükselmeye hak kazanacak.
19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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