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Tuzkaya geç açıldı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda mücadele eden Tuzkayaspor, ligin ikinci haftasında Boğazlıyan Şekerspor’u farklı yenerek şampiyonluk yarışında bende varım dedi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 03:03
Tuzkaya geç açıldı

Ligin ilk haftasında lider Çayıralan Esnafspor’a deplasmanda 3-0 mağlup olan Tuzkayaspor, ikinci haftada Boğazlıyan Şekerspor’u konuk etti. Bozok Üniversitesi sahasında oynanan müsabakada rakibine maçın başından sonuna kadar üstünlük sağlayan Tuzkayaspor güçlü rakibi karşısında sahadan 4-0 galibiyet ile ayrılarak puan cetvelinde ikinci sıraya yükselirken, şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Ligde B Grubunda yer alan ve grubu ikinci sırada tamamlayan Tuzkayaspor, Play-Off grubuna kötü bir başlangıç yapmıştı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Çayıralan Esnafspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Tuzkayaspor, güçlü rakibi karşısında sahadan mağlubiyet ile ayrılarak Play-Off grubuna kötü bir başlangıç yaptı. Bu hafta Boğazlıyan Şekerspor’u farklı bir şekilde yenen Tuzkayaspor, ligin ikinci haftasında bir çıkış yakaladı ve bu çıkışını bu hafta oynayacağı Divanlı Gençlerbirliği müsabakasında da sürdürüp yarışı bırakmak istemiyor.

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Tuzkaya Geç Açıldı
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