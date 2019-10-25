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Turnuvada kaynaştılar

ÇANDIR İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen halı saha turnuvası tamamlandı.

Turnuvada kaynaştılar

ÇANDIR İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen halı saha turnuvası tamamlandı.

25 Ekim 2019 Cuma 00:00
Turnuvada kaynaştılar

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüklerinde görev yapan personellere yönelik moral ve motivasyonu güçlendirmek, birlik ve beraberliği sağlamak ve personel arasında kaynaşma, dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen Müftülükler arası Halı Saha Futbol Turnuvası son maçları oynandı. Çandır, Çayıralan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçe müftülüklerinin de katıldığı Halı Saha Futbol Turnuvasında yapılan karşılaşmalar centilmenlik içerisinde tamamlandı. Daha sonra Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün tarafından turnuvaya katılan takımlara yemek ikramı yapıldı. Burada kısa bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, komşu ilçelerden gelen Müftülük personellerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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