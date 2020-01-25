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Türkiye şampiyonasına Hazırlanıyorlar

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının alt yapı oyuncuları Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Türkiye şampiyonasına Hazırlanıyorlar

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının alt yapı oyuncuları Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

25 Ocak 2020 Cumartesi 03:49
Türkiye şampiyonasına Hazırlanıyorlar

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışmalarını sürdüren küçük kızlar, Türkiye şampiyonasından başarılı sonuç almak istiyorlar. Türkiye Hentbol Federasyonu faaliyet programında yer alan Küçük Kadın Türkiye şampiyonasının 27 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında Afyon’un ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi. 35 Kulübün mücadele edeceği Türkiye şampiyonasında Yozgat temsilcisi iyi bir kura çekip finallere kadar yükselmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bir yandan A takım ile lig hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da alt yapıda yer alan sporcuları ile Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi. İki kulvarda da hedeflerini yüksek tuttuklarını dile getiren Atmaca, ‘’Ligde hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Türkiye şampiyonasında ise finallere kadar yükselmek istiyoruz. Bizden çok daha tecrübeli ve güçlü takımların yer alacağı Türkiye şampiyonasında iyi bir kura çekersek inanıyorum ki bir üst tura çıkma sevincini yaşarız. Sürprizleri seven bir ekibiz ve Türkiye şampiyonasında da büyük bir sürpriz yapacağımıza inanıyorum. Bizlere bu imkanı sunun Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli’ye ve Kulüp Başkanımız Musa Saydam’a teşekkür ederiz’’ dedi. 

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Türkiye şampiyonasına Hazırlanıyorlar
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