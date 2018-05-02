Türkiye şampiyonasına 6 sporcu

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalarda 6 Yozgatlı güreşçi derece elde ederek Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Yapılan müsabakalar sonucunda Yozgatlı güreşçilerden 48 kiloda Recep Kalınsazlıoğlu birinci, 38 kiloda Hasan Uzun üçüncü, 52 kiloda Yasin Sarıaslan, 57 kiloda Yalçın Kunduz, 68 kiloda Ali Durmuş Özbek beşinci, 100 kiloda İbrahim Coşkun ise 7’inci olarak Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.