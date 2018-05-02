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Türkiye şampiyonasına 6 sporcu

TÜRKİYE Güreş Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13-15 yaş Grekoromen sitil güreş grup müsabakalarına Yozgatlı güreşçiler damga vurdu.

Türkiye şampiyonasına 6 sporcu

TÜRKİYE Güreş Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13-15 yaş Grekoromen sitil güreş grup müsabakalarına Yozgatlı güreşçiler damga vurdu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Türkiye şampiyonasına 6 sporcu

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalarda 6 Yozgatlı güreşçi derece elde ederek Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Yapılan müsabakalar sonucunda Yozgatlı güreşçilerden 48 kiloda Recep Kalınsazlıoğlu birinci, 38 kiloda Hasan Uzun üçüncü,  52 kiloda Yasin Sarıaslan, 57 kiloda Yalçın Kunduz, 68 kiloda Ali Durmuş Özbek beşinci, 100 kiloda İbrahim Coşkun ise 7’inci olarak Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. 

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