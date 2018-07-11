Türkiye kupası statüsü açıklandı

Statüye göre 2017-2018 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de Gruplarında 1,2 veya 3.olarak 3.Lig’e yükselemeyen, yerel lige düşmeyen ve 2018-2019 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de oynamaya hakkı olan 14 takım katılacak. Yozgatspor’un da yer aldığı liste şu şekilde. Ağrı 1970, Yeni Amasyaspor, Aksaray Belediyespor, Serhat Ardahanspor, Bartınspor, Büyük Vitrasspor, Yıldırımspor, Bitlis Özgüzelderespor, Bucak Belediye, Bigaspor, Çankırıspor, Edirnespor, Yüksekova, Iğdır Esspor, Isparta Davrazspor, Karaman, Sarıkamış Gençlerbirliği, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kilis, Kütahyaspor, Mardin, Muş Menderesspor, Siirt İl Özel İdarespor, Snopspor, Petekspor, Altınova, Batmanspor, Diyarbakır Yolspor, Ünye, Ereğli, Mut İdmanyurdu, Kale Belediyespor, Belediye Derincespor, Çayırovaspor, Ödemişspor, Çengelköy, Maltepespor, Beylerbeyispor, Gaziosmanpaşaspor, Çerkezköy, Yeniçağaspor.