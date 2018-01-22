TUR ATLADILAR

Antalya’da ‘Kemer Cup’ adı altında düzenlenen turnuvada Yemenoğlu Bozokspor, Galatasaray, Skills Akademi, Antalya Gençlerbirliği takımlarının yer aldığı grupta mücadele verdi.

Galatasaray’ın ardından ikinci olan Yemenoğlu Bozokspor bir üst tura yükselip, ilk maçını da Göztepe takımı ile oynadı. Temsilcimiz, Göztepe ile normal süresi 0-0 tamamlanan maçı penaltı atışlarında kaybetti. Ardından eşleştiği Samsun İlkadım takımını da 5-0 yenip, İstanbul Güngören takımı ile eşleşti.