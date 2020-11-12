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Tinel’e ceza

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da teknik direktörü Nihat Tinel’e bir maç men cezası geldi.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:11
Tinel’e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan kararda Yozgatspor Aantrenörü Nihat tinel'in, Kırşehir Belediyespor-ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 Resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 lira Para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği açıklandı.
Genç teknik direktör aldığı bu ceza ile bugün Bozok stadında saat 13.00'da Belediye Kütahyaspor ile oynanacak olan müsabakada takımının yanında yer alamayacak.

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Tinel’e Ceza
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