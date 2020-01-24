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TFF’den cevap geldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor’un Mersin stadına alınmaması noktasındaki itirazlarına TFF’den cevap geldi.

TFF’den cevap geldi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor’un Mersin stadına alınmaması noktasındaki itirazlarına TFF’den cevap geldi.

24 Ocak 2020 Cuma 03:42
TFF’den cevap geldi

Hafta sonu deplasmanda oynadığı Mersin Büyükşehir Belediye MESKİspor müsabakası öncesinde sahada U17 müsabakası oynanmasından dolayı Sorgun Belediyespor antrenman için müsabakanın oynanacağı sahaya alınmamıştı. Maç öncesi antrenmanını müsabakanın oynanacağı sahanın yakınlarında bulunan alanda yapmak zorunda kalan sarı siyahlı ekip bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşleri birimini göreve davet etmişlerdi. Sorgun Belediyespor’un bu tepkisine Türkiye Futbol Federasyonu kayıtsız kalmadı ve konu ile ilgili Sorgun Belediyespor’a yapılan incelemeler sonrasında cevap verildi. Türki Futbol Federasyon’undan yapılan açıklamada, ‘’Konu ile ilgili Mersin Futbol İl Temsilciliği ile konuşuldu. O haftaya mahsus böyle bir hata yaptıklarını BAL maçı öncesine bir maç koyduklarını belirttiler. Kendileri uyarıldı. Bir kez daha böyle bir hata yapmayacaklarını belirttiler. Federasyon olarak biz de takipçisi olacağız. Elbette ki Federasyonumuz BAL’a gerekli önemi veriyor. Futbolcuların sağlığı kesinlikle bizim için önemlidir’’ denildi.

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TFF’den Cevap Geldi
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