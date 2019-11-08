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Tenis Kulübü bir yaşında

YOZGAT’ta Tenis Sporunu sevdirmek, yaygınlaştırmak, bu spor dalında çeşitli turnuvalara ev sahipliği yaparak, yöresel-ulusal bazda etkinliklere imza atmak hedefiyle geçen yıl Ekim ayında kurulan ‘Yozgat Tenis Kulübü’ bir yılı geride bıraktı.

Tenis Kulübü bir yaşında

YOZGAT’ta Tenis Sporunu sevdirmek, yaygınlaştırmak, bu spor dalında çeşitli turnuvalara ev sahipliği yaparak, yöresel-ulusal bazda etkinliklere imza atmak hedefiyle geçen yıl Ekim ayında kurulan ‘Yozgat Tenis Kulübü’ bir yılı geride bıraktı.

08 Kasım 2019 Cuma 04:04
Tenis Kulübü bir yaşında

Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kulübün kurucu başkanı Oktay Çoban, kulübün bugünkü durumuna ilişkin bilgiler verdi. Çoban, ‘’Kulübü kurma fikri geliştiğinde yanımda olan, kulübün bugünlere gelmesinde yoğun emekleri olan kurucu üye arkadaşlarıma teşekkür ederim. 1 sene az bir zaman gibi gözükebilir ancak bu az zamanda birçok adım attık. Aramızdan ayrılanlar ve aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Bu yolda hepsinin ayrı ayrı emekleri, faaliyetleri oldu. Umarım kulübümüz bünyesinde daha nice yıllar kutlarız ve Yozgat’ta tenisi sevdirmek ve yaygınlaştırmak adına hayallerimizi gerçekleştirip Yozgat Tenis Kulübü bünyesinden çıkmış, ilerde nice başarılara imza atacak sporcular yetiştirebiliriz. Herkese sonsuz teşekkürler” dedi.  
Oktay Çoban’ın başkanlığında Sedat Tuygun, Mehmet Caniklioğlu, Hakan Keles, Tansu Uskutoğlu, Eren Akbuğa, Emine Koçkaya’nın yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Yozgat Tenis Kulübü kuruluşundan bugüne kadar bünyesine kattığı 21 aktif üyesiyle tenis sporunu sevdirmeye yönelik etkinlikler yapıyor. Kulüpte tenis sporuna başlamak isteyenler için profesyonel tenis eğitmenleri tarafından tenis eğitiminin verildiği, eğitimini tamamlayan sporcuların kulüp bünyesinde düzenlenen tenis liginde mücadele edebildikleri bildirildi. 
 

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