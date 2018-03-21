Tekvando’da Yozgat başarısı

2017-2017 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen Gençler kız ve erkek Tekvando grup müsabakalarını Yozgat’ı temsilen katılan sporcular 1 birincilik 3 ikincilik ve bir de üçüncülük elde ederek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Grup müsabakalarında 78 kiloda Enbiya Talha Biçer birinci, 59 kiloda Ebubekir Baran ikinci, +78 kiloda Recep Tayyip Kılıç ikinci, 45 Kiloda Emir Talha Biçer üçüncü, 68 kilo bayanlarda ise Duygu Kaya ikinci olarak Yozgat’ı final müsabakalarında temsil edecekler.

Tekvando Yozgat İl Temsilcisi Şevket Timuray, Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen grup müsabakalarında kendi sporcularının çok iyi bir performans sergileyerek 5 kategoride derece elde ettiklerini söyledi.

Bir birincilik üç ikincilik ve bir de üçüncülük elde eden sporcuların final müsabakalarına hazırlandığını dile getiren Timuray, ‘’17-19 Nisan tarihleri arasında Malatya’da gerçekleştirilecek olan gençler finallerine bu sporcularımız Yozgat’ı temsilen katılacaklar. Sporcularımızın Malatya’daki finallerde ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum’’ dedi.