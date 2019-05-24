Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
84596
ALTIN
251.990
DOLAR
6.0970
STERLİN
7.7324
EURO
6.8177

Tekvandocular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Tekvandocular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Tekvandocular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Tekvandocular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
10 Okunma
Tekvandocular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Antrenör Yunus Aytaş gözetiminde çalışmalarını sürdüren yıldız tekvandocular Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek istiyorlar. Türkiye Tekvando Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonasına Yozgat’ı temsilen 5 tekvandocunun katılacağı öğrenildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şampiyon makama çıktı
Şampiyon makama çıktı
Dağcılar yine yürekleri hoplattı
Dağcılar yine yürekleri hoplattı
Yeni bir grup daha
Yeni bir grup daha
Çevre derneğinden Çakır’a ziyaret
Çevre derneğinden Çakır’a ziyaret
FiNALE KALDILAR
FiNALE KALDILAR
Kupalarını aldılar
Kupalarını aldılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim