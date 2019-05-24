Tekvandocular Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Antrenör Yunus Aytaş gözetiminde çalışmalarını sürdüren yıldız tekvandocular Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek istiyorlar. Türkiye Tekvando Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonasına Yozgat’ı temsilen 5 tekvandocunun katılacağı öğrenildi.
24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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