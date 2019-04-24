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Tekvandocular hazırlanıyor

YOZGAT, Kayseri, Tokatlı tekvandocular, Sorgun'da bir araya gelerek 2019 yılı Türkiye şampiyonaları için ortak çalışma yaptı.

Tekvandocular hazırlanıyor

YOZGAT, Kayseri, Tokatlı tekvandocular, Sorgun'da bir araya gelerek 2019 yılı Türkiye şampiyonaları için ortak çalışma yaptı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Tekvandocular hazırlanıyor

Tekvando antrenörü Ahmet Turan Dinçer, Kayseri, Tokat, Sorgun, Yerköy ve Sarıkaya'dan 200 sporcunun çalışmaya katıldığını söyledi.  Türkiye Tekvando Şampiyonası hazırlıkları için sporcuların ortak bir çalışma yapmasının faydalı olduğunu ifade eden Dinçer, "Sorgun Spor Salonu'nda sporcuların tecrübelerini artırmak amacıyla yapılan çalışma çok verimli oldu. Çalışmaya minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sporcular katıldı. Her birinin amacı Türkiye'de ve uluslararası şampiyonalarda derece almak olan sporcular, büyük bir keyif ve şevk içerisinde müsabakalara çıktılar. Bu tür çalışmalar, sporcunun pişmesine tecrübe kazanmasına, sosyalleşmesine, büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

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