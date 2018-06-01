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Tekvando kuşak sınavı yapıldı

SORGUN Zinde Gençlik Spor Kulübü bünyesinde açılan tekvando kursuna devam eden öğrencilere kuşak sınavı yapıldı.

Tekvando kuşak sınavı yapıldı

SORGUN Zinde Gençlik Spor Kulübü bünyesinde açılan tekvando kursuna devam eden öğrencilere kuşak sınavı yapıldı.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Tekvando kuşak sınavı yapıldı

Sorgun Zinde Gençlik Spor Kulübü’e ait tekvando salonunda yapılan kuşak sınavına öğrencilerin yanı sıra velilerde yoğun ilgi gösterdi. Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, Tekvando sporu çalışan sporcularına kuşak imtihanını tekvando salonlarında komisyon huzurunda yapıldığını söyledi. Kendisi ve Antrenör Serap Dinçer gözetiminde yapılan kuşak sınavında öğrencilerin 4 ay boyunca öğrendiklerini gösterdiklerini dile getiren Dinçer, ‘’Dört ay boyunca ter döken, emek harcayan sporculara başarılar diliyorum. Kalabalık bir sporcu ve veli katılımıyla gerçekleşen kuşak sınavımızı başarıyla tamamlandık. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum’’ dedi.

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