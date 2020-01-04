Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113684
ALTIN
297.301
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8121
EURO
6.6697

Tekvando kursuna devam

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sarıkaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa açılan tekvando kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Tekvando kursuna devam

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sarıkaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa açılan tekvando kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor.

04 Ocak 2020 Cumartesi 04:04
Tekvando kursuna devam

Sarıkaya Spor Salon’unda gerçekleştirilen tekvando kursunda gençler hem spor yapıyor, hem de savunma sporunu öğreniyor. Tekvando Antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda sporculara tekvando eğitimi verilirken, aynı zamanda tekvandonun da faydaları anlatılıyor. Güven, liderlik, barış, yardımseverlik, dürüst ve ahlaklı bir kişi olmaya katkı sağlayan Tekvando, ayrıca bedensel gelişmeyi sağlayan, refleks, güçlü fizik, kabiliyet, sağlıklı ve dengeli gelişmeye yardımcı olan bir spor dalı olduğu sporculara aktarılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Tekvando Kursuna Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolun şampiyonu Sorgun oldu
Futbolun şampiyonu Sorgun oldu
PLAY-OFF HEYECANI
PLAY-OFF HEYECANI
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Kayaalp umutlu
Kayaalp umutlu
Takımlar belli oldu
Takımlar belli oldu
KIZLAR TOPLANIYOR
KIZLAR TOPLANIYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim