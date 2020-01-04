Tekvando kursuna devam

Sarıkaya Spor Salon’unda gerçekleştirilen tekvando kursunda gençler hem spor yapıyor, hem de savunma sporunu öğreniyor. Tekvando Antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda sporculara tekvando eğitimi verilirken, aynı zamanda tekvandonun da faydaları anlatılıyor. Güven, liderlik, barış, yardımseverlik, dürüst ve ahlaklı bir kişi olmaya katkı sağlayan Tekvando, ayrıca bedensel gelişmeyi sağlayan, refleks, güçlü fizik, kabiliyet, sağlıklı ve dengeli gelişmeye yardımcı olan bir spor dalı olduğu sporculara aktarılıyor.