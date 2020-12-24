Tekirdağ hazırlıkları başladı

Haftayı Darıca Gençlerbirliği beraberliği ile kapatan kırmızı siyahlı ekip, iki günlük izinin ardından kendi tesislerinde toplandı. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Tekirdağspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarının startını veren kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini deplasmanda yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Darıca Gençlerbirliği karşısında rakiplerine pozisyon vermediklerini ellerine geçen pozisyonları ise değerlendiremedikleri için bir puana razı olduklarını söyledi. Darıca maçının geride kaldığını dile getiren Tinel, 30 Aralık tarihihde deplasmanda Tekirdağspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını bu müsabakadan galibiyet ile ayrılmak istediklerini ifade etti.