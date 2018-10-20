TEK MAÇ SORGUN’UN

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, bu gün saat 13.00’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Payas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı siyahlı ekibin Antrenörü Ümit Terzi, 10 günde bugün üçüncü karşılaşmalarına çıkacaklarını söyledi. İyi bir ivme yakaladıklarını ve oynadıkları son iki karşılaşmayı kazandıklarını hatırlatan Terzi, ‘’Sorgun Belediyespor olarak hedefimize emin adımlar ile ilerliyoruz. Bugün Payas Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Ligde 13’üncü sırada bulanan rakibimizi yenerek üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz. Niksarspor ve Ziraat Bankası karşısında aldığımız galibiyetler ile oyuncularımız moral buldular ve bu moral ile bugün Payas Belediyespor karşısına çıkacağız. Saha avantajımızı da kullanarak rakibimizi yenmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.