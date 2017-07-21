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Tek hedefi altın madalya!

Yozgat’ın yetiştirdiği hemşerimiz Dünya Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ağustos ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da başarılarına bir yenisini eklemek için hazırlıklarını Ankara Elmadağ güreş kampında sürdürüyor.

Tek hedefi altın madalya!

Yozgat’ın yetiştirdiği hemşerimiz Dünya Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ağustos ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da başarılarına bir yenisini eklemek için hazırlıklarını Ankara Elmadağ güreş kampında sürdürüyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Temmuz 2017 Cuma 07:10
46 Okunma
Tek hedefi altın madalya!

Kayaalp, “Başarılı olmak için yoğun antrenman yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Çünkü bütün rakiplerimiz böyle çalışıyor. O yüzden bizim onları yenebilmemiz için daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi. 
Grekoromen Güreş Milli Takımı 21-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında Paris'te yapılacak olan Dünya Kadın ve Erkek Büyükler Güreş Şampiyonası hazırlıklarına Elmadağ güreş kampında devam ediyor. Dünya şampiyonalarına 7 defa katılan ve 2 altın madalyası olan Rıza Kayaalp, İHA muhabirine dünya şampiyonası hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yorucu bir kamp döneminden geçtiklerini söyleyen Kayaalp, "Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Üçüncü dünya şampiyonluğumu kazanmaya çalışıyorum. Tabii başarılı olmak için yoğun antrenman yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Çünkü bütün rakiplerimiz böyle çalışıyor. O yüzden bizim onları yenebilmemiz için daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.
2016 yılında Brezilya’da düzenlenen Rio Olimpiatları’nda gümüş madalya kazana Kayaalp, eski başarıların geride kaldığını belirterek, “Benim için artık önemli olan yeni şampiyonluklar. O yolda da ilerliyoruz” İfadesini kullandı.
“ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ”
Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora ise Elmadağ Kampına ilişkin genel değerledirmesinde şunları söyledi: “Dünya Şampiyonası'na hazırlık için açmış olduğumuz ikinci kamp bu. Bu hafta buradaki kampımız bitiyor. Gelecek hafta son kampımızı yapacağız. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Sakatlık yok, durumumuz iyi. İnşallah bunun da turnuvaya yansıyacağını umuyorum.“

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