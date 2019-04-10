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TEK GARANTiLEYEN YOZGATSPOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde 11 Grupta Play-Off oynamayı garantileyen tek takım Yozgatspor oldu.

TEK GARANTiLEYEN YOZGATSPOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde 11 Grupta Play-Off oynamayı garantileyen tek takım Yozgatspor oldu.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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TEK GARANTiLEYEN YOZGATSPOR

Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta en yakın takipçisi Çarşambaspor’a 9 puan fark atarak ligi bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Play-Off’lara kalmayı başaran ilk takım Yozgatspor oldu. Birinci grupta Ağrıspor ile Mardin Büyükşehir Belediyespor, ikinci grupta Şarkışla Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Üçüncü Grup’ta Kelkit Belediye ile Görelespor, Beşinci Grup’ta Silifke Belediyespor, Aksarayspor ve İçelspor, altıncı grupta, Akşehirspor, Kırıkkalespor ve Çubukspor, yedinci grupta Bucak Belediye ile Kepez Belediyespor, sekizinci grupta  Somaspor ile Yıldırım Belediyespor, dokuzuncu grupta Derincespor ile Aliağaspor, onuncu grupta Alemdağspor ile Hendekspor, on birinci grupta ise Edirnespor, Modafenspor ve Yeşilköyspor takımları grup şampiyonluğu için çekişiyorlar. 

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