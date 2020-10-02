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TEK DUŞUNCE GALiBiYET

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Fethiyespor ile gece oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

02 Ekim 2020 Cuma 00:32
TEK DUŞUNCE GALiBiYET

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Yozgatspor teknik patronu Nihat Tinel, Pazar günü Fethiyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında galip gelmek istediklerini dile getiren Tinel, ‘’Zor bir maç olacak ama bu zorluğun üstesinden geleceğiz ve güçlü rakibimizden puan yada puanlar koparacağız. Fethiyespor ile oynayacağımız müsabaka bizim için bir çıkış müsabakası olacak. Allah’ın izniyle zorlu deplasmanda üç puan ile dönüp hem moral bulacağız hem de bir serinin başlangıcını yapacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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TEK DÜŞÜNCE GALİBİYET
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