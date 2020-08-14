Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1100
ALTIN
461.121
DOLAR
7.2983
STERLİN
9.5880
EURO
8.6266

Tedbirli Antrenman

YOZGATLI eksi futbolculardan İlhan Özbay tarafından açılan futbol akademisinde antrenmanlar Covit-19 tedbirleri gözetilerek yapılıyor.

14 Ağustos 2020 Cuma 00:05
Tedbirli Antrenman

İlhan Özbay spor Kulübü Başkanı İlhan Özbay, yoğun katılım ile geçen antrenmanlarda Covit-19 tedbirlerini gözeterek çalışmalar yaptıklarını söyledi. Antrenman öncesinde sporcuların ateşlerini ölçtüklerini antrenman sırasında ise sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdiklerini dile getiren Özbay, Antrenör arkadaşları ile birlikte yoğun antrenman temposunda çocuklara futbol oynamasını öğrettiklerini belirtti. Geleceğin yıldızlarını yetiştirdiklerine dikkat çeken Özbay, öğrencilerinin her zaman arkasında olduğunu ve gelecek vadeden sporculara her türlük destek olacağını sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Tedbirli Antrenman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRANSFERDE SORUN YOK
TRANSFERDE SORUN YOK
Yozgatspor seçme yapacak
Yozgatspor seçme yapacak
Voleybol Antrenmanları başladı
Voleybol Antrenmanları başladı
Akdağmadeni’nde bakım zamanı
Akdağmadeni’nde bakım zamanı
Yozgatspor’da Tinel dönemi
Yozgatspor’da Tinel dönemi
Sorgun’un ilk hafta rakibi Fenerbahçe
Sorgun’un ilk hafta rakibi Fenerbahçe
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim