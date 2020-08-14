Tedbirli Antrenman

İlhan Özbay spor Kulübü Başkanı İlhan Özbay, yoğun katılım ile geçen antrenmanlarda Covit-19 tedbirlerini gözeterek çalışmalar yaptıklarını söyledi. Antrenman öncesinde sporcuların ateşlerini ölçtüklerini antrenman sırasında ise sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdiklerini dile getiren Özbay, Antrenör arkadaşları ile birlikte yoğun antrenman temposunda çocuklara futbol oynamasını öğrettiklerini belirtti. Geleceğin yıldızlarını yetiştirdiklerine dikkat çeken Özbay, öğrencilerinin her zaman arkasında olduğunu ve gelecek vadeden sporculara her türlük destek olacağını sözlerine ekledi.