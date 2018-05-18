Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102734
ALTIN
184.449
DOLAR
4.4453
STERLİN
6.0072
EURO
5.2533

Tarihin gölgesinde koştular

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında Sarıkayalı tekvandocular tarihi Roma hamamı gölgesinde antrenman yaptılar.

Tarihin gölgesinde koştular

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında Sarıkayalı tekvandocular tarihi Roma hamamı gölgesinde antrenman yaptılar.

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
19 Okunma
Tarihin gölgesinde koştular

Spor kültürünün yaygınlaştırılması, halka sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi Sarıkaya ilçesinde de devam ediyor. Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi Antik Roma Hamamı önünde tekvando antrenmanı düzenlendi. Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren tekvandocular tarihi Roma Hamamı önünde antrenmanlarını yaparken, ilginç görüntüler ortaya çıktı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bahar şenliğinde buluştular
Bahar şenliğinde buluştular
Gençlik haftası etkinlikleri
Gençlik haftası etkinlikleri
Hastanede mutlu son
Hastanede mutlu son
EMNiYET ŞAMPiYON
EMNiYET ŞAMPiYON
Şampiyon Belediye
Şampiyon Belediye
Voleybol turnuvası
Voleybol turnuvası

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim