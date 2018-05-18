Tarihin gölgesinde koştular

Spor kültürünün yaygınlaştırılması, halka sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi Sarıkaya ilçesinde de devam ediyor. Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi Antik Roma Hamamı önünde tekvando antrenmanı düzenlendi. Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren tekvandocular tarihi Roma Hamamı önünde antrenmanlarını yaparken, ilginç görüntüler ortaya çıktı.