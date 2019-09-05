Taraftarlardan dostluk gösterisi

Birlikte fotoğraf çektiren iki grup müsabakanın oynanacağı Bozok stadında da dostluk mesajları vermeye devam ettiler. Müsabaka öncesinde iki takım taraftarı da hem Yozgatspor’u hem de Osmaniyespor’u tribünlere çağırarak alkışladılar. Dün ise Osmaniyespor taraftarları sosyal medya üzerinden Yozgatspor taraftarlarına teşekkür ettiler. Osmaniyespor taraftarları, ‘’Yozgatsporlu taraftarlar şehir girişinde karşılayarak Yozgatspor atkısı hediye ederek takımımıza başarılar dilediler. Adamsınız Yozgat taraftarlar derneği sizi en güzel şekilde Osmaniye’mize bekliyoruz’’ dediler.