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Taraftarlar Bolu yolunda

YOZGATSPOR’un Akşehirspor ile Bolu’da oynayacağı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası için Yozgatlılar Bolu’ya akın edecek.

Taraftarlar Bolu yolunda

YOZGATSPOR’un Akşehirspor ile Bolu’da oynayacağı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası için Yozgatlılar Bolu’ya akın edecek.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Taraftarlar Bolu yolunda

Yozgat il genelinden, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Bolu’nun çevre illerinde bulanan Yozgatlıların Akşehirspor ile oynanacak olan önemli müsabakaya akın etmesi bekleniyor. Hafta başından buyana sosyal medya üzerinden organize olan Yozgatspor taraftarları için Yozgatlılar Federasyonları da öncülük yaparak otobüs konusunda destek veriyorlar. Yozgat merkez ile birlikte Yerköy ve Sorgun ilçelerinden birçok taraftarın Bolu’ya hem şahsi araçları hem de kendilerine tahsis edilen otobüsler ile Bolu’ya gitmeleri beklenirken, özellikle Ankara ve İstanbul’da yaşayan Yozgatlıların da bu müsabakaya yoğun ilgi göstermeleri bekleniyor.

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