Taraftardan ziyaret

ırmızı siyahlı futbolculara ve teknik ekibe başarı dileğinde bulunan Yozgatspor taraftarları, yeni sezonda her zaman takımın arkasında olduklarını ve müsabakaların seyircili oynanması durumunda 90 dakika boyunca takımlarına destek vereceklerini söylediler. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel ise Yozgatspor’a gönül veren taraftarların kendilerini ziyaretinden dolayı teknik ekip ve futbolcular olarak çok mutlu olduklarını ifade etti. Taraftarların bu minik jestinin takıma moral olacağını dile getiren Tinel, ‘’Taraftarlarımızın yanımızda olduğunu görmek onları yanımızda hissetmek bizi lig öncesinde daha da çok motive edecektir’’ dedi.