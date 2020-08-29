Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1101
ALTIN
463.264
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7932
EURO
8.6893

Taraftardan ziyaret

TFF Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’un kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasındaki çalışmalarını izlemeye gelen taraftarlar, antrenman sonrasında kırmızı siyahlı futbolculara tatlı ikramında bulundu.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:43
Taraftardan ziyaret

ırmızı siyahlı futbolculara ve teknik ekibe başarı dileğinde bulunan Yozgatspor taraftarları, yeni sezonda her zaman takımın arkasında olduklarını ve müsabakaların seyircili oynanması durumunda 90 dakika boyunca takımlarına destek vereceklerini söylediler. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel ise Yozgatspor’a gönül veren taraftarların kendilerini ziyaretinden dolayı teknik ekip ve futbolcular olarak çok mutlu olduklarını ifade etti. Taraftarların bu minik jestinin takıma moral olacağını dile getiren Tinel, ‘’Taraftarlarımızın yanımızda olduğunu görmek onları yanımızda hissetmek bizi lig öncesinde daha da çok motive edecektir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Taraftardan Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZLAR TEMPO ARTTIRDI
KIZLAR TEMPO ARTTIRDI
Hedef; ilk ikiye girmek
Hedef; ilk ikiye girmek
Çocuklara özel spor eğitimi
Çocuklara özel spor eğitimi
Doğada Boks antrenmanı
Doğada Boks antrenmanı
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Klasmanda Yozgat’ı 5 hakem temsil edecek
Klasmanda Yozgat’ı 5 hakem temsil edecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim