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Taraftardan tepki

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’de önümüzdeki sezon mücadele edecek olan Yozgatspor da taraftar yönetime yaptığı basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Taraftardan tepki

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’de önümüzdeki sezon mücadele edecek olan Yozgatspor da taraftar yönetime yaptığı basın açıklaması ile tepki gösterdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Taraftardan tepki

Cumhuriyet Alanı’nda toplanan bir grup taraftar, Yozgatspor yönetimine tepkilerini dile getirdi. Taraftar grubu adına konuşan Cadde Taraftarlar Derneği eski Başkanı Bahadır Şahin, kendilerinin kişilere, kurumlara değil Yozgatspor’a gönülden bağlı olan bu toprağın çocukları olduklarını söyledi. Yozgatspor mevcut yönetiminin bu güne kadar hep destekçisi olduklarını dile getiren Şahin, ‘’Fakat 3 yıllık süreçte büyük bir başarısızlığın olduğunu tüm şehrimiz bilmektedir. Sonuç olarak da eleştiri yapılması gayet normaldir. Görünüyor ki destek olunca her şey yolunda, aksi durumunda ise oklar bizim üzerimize çevriliyor. Play-Aut maçında eleştirilen Yozgatspor yönetimi Cadde Taraftarlar Derneği binasını kapatıp, Çapanoğlu Çay Ocağına da ihtarda bulunarak cevap vermiştir. Bizler Yozgatlıyız, Yozgatsporluyuz mevcut yönetim Yozgatspor’u bırakana kadar tüm taraftar dernek ve gruplar olarak desteğimizi çekme kararı aldık’’ dedi.  

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