Taraftardan destek mesajı

Sorgun Belediyespor Facebook hesabından yapılan paylaşımda, yeni seçilecek yönetimin takıma maddi katkı sağlamak için bir takım girişimlerde bulunucağı belirtildi. Yeni yönetimin takıma maddi destek sağlamak için forma, atkı, bere, anahtarlık, saat, gibi eşyaların satışının yapılacağının duyurulduğu açıklamadı, ‘’Satışı yapılacak olan bu ürünleri gurbette yaşayan ve Sorgun’da yaşayan hemşehrilerimizin alarak takımlarına destek olmalarını bekliyoruz. Takıma katkısı olsun bir olursak birlikte olursak tüm engelleri aşarız kulübümüze takımımıza maddi desteklerinizi bekliyoruz. Destek olmak isteyenler olursa kulübümüzün hesap IBAN numarasını verebiliriz’’ denildi.