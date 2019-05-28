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Taraftardan destek mesajı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Yozgat’ı bu sezon temsil edecek olan Sorgun Belediyespor’da taraftar sosyal medya hesabından takıma destek olunması yönünde paylaşımlarda buluyor.

Taraftardan destek mesajı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Yozgat’ı bu sezon temsil edecek olan Sorgun Belediyespor’da taraftar sosyal medya hesabından takıma destek olunması yönünde paylaşımlarda buluyor.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Taraftardan destek mesajı

Sorgun Belediyespor Facebook hesabından yapılan paylaşımda, yeni seçilecek yönetimin takıma maddi katkı sağlamak için bir takım girişimlerde bulunucağı belirtildi. Yeni yönetimin takıma maddi destek sağlamak için forma, atkı, bere, anahtarlık, saat, gibi eşyaların satışının yapılacağının duyurulduğu açıklamadı, ‘’Satışı yapılacak olan bu ürünleri gurbette yaşayan ve Sorgun’da yaşayan hemşehrilerimizin alarak takımlarına destek olmalarını bekliyoruz. Takıma katkısı olsun bir olursak birlikte olursak tüm engelleri aşarız kulübümüze takımımıza maddi desteklerinizi bekliyoruz. Destek olmak isteyenler olursa kulübümüzün hesap IBAN numarasını verebiliriz’’ denildi.

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